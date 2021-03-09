Происшествия

Пскович предстанет перед судом за убийство собутыльника

33-летний житель Пскова предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужчины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Вечером 26 августа 2020 года обвиняемый находился в гостях у своего знакомого в одной из квартир на улице Ижорского Батальона в Пскове, где в компании еще одного гостя употреблял спиртные напитки. В процессе застолья между последними произошла ссора, во время которой обвиняемый взял кухонный нож и не менее девяти раз ударил своего оппонента в область головы и шеи. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.

Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и против личности.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.