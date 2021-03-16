Происшествия

Пскович спас проваливших под лед на реке Великой детей

41-летний житель Пскова Андрей Стругин спас двух тонущих в реке Великой мальчиков в возрасте 10 и 11 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошел в областном центре 15 марта около 19.00. Мальчики решили погулять у речки, а затем вышли на тонкий лед и провалились в воду.

Андрей Стругин, проезжавший на велосипеде в сторону городского пляжа, стал одним из очевидцев случившегося. «Мужчина без промедления пришел на помощь оказавшимся в ледяной воде детям и сумел по очереди вытащить на берег обоих. Андрей Михайлович помог выбраться из полыньи и гражданину, который тоже не остался безучастным наблюдателем и с риском для жизни оказывал содействие в спасении ребят», - рассказали в ведомстве.

По данному факту полиция проводит проверку. По имеющимся сведениям, одного из школьников с переохлаждением доставили в областную детскую больницу.

В настоящее время рассматривается вопрос и привлечении родителей этих детей к ответственности согласно статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). «Характерно, что они узнали о произошедшем только от сотрудников полиции», - отметили в пресс-службе.

«Полиция выражает искреннюю благодарность нашему земляку за проявленные им мужество и самоотверженность», - добавили в ведомстве.