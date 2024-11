Общество

День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов отмечают 2 ноября

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов (International Day to End Impunity for Crimes against Journalists — IDEI) отмечается в системе международных дней ООН ежегодно 2 ноября. Он учрежден в 2013 году резолюцией Генеральной Ассамблеи (A/RES/68/163), с целью привлечения внимания мировой общественности к тревожной ситуации, ограничивающей возможности журналистов выполнять свою работу и подрывающей право общества на получение достоверной информации.

Изображение от freepik

Дата для учреждения Дня выбрана в память о двух французских журналистах, которые по заданию редакции освещали ход вооруженного конфликта в Мали, — Гислене Дюпоне (Ghislaine Dupont) и Клоде Верлоне (Claude Verlon). Они были похищены и убиты боевиками 2 ноября 2013 года. Это преступление вызвало общественный резонанс, и в итоге ООН приняла документ, осуждающий насилие в отношении представителей прессы и препятствование выполнению их обязанностей. Ведь, согласно международному гуманитарному праву, сотрудники СМИ, работающие в районах вооружённых конфликтов, должны пользоваться защитой и уважением представителей всех воюющих сторон.

Акцент на борьбе с безнаказанностью связан с тревожным положением в сфере журналистики: в период с 2006 по 2024 год в мире было убито более 1700 журналистов, которые освещали последние новости и доносили информацию до общественности. Так, в 2012 году, по данным ЮНЕСКО, погибли 124 сотрудника СМИ, в 2014-м — 98, в 2015 году — 115, в 2020-2021 годах — 117, в 2022–2023 годах — 153 журналиста, пишет calend.ru.

Только на Украине, начиная с 2014 года, погибли 17 сотрудников СМИ, среди которых — российские журналисты Антон Волошин, Игорь Корнелюк, Андрей Стенин, Анатолий Клян, итальянский фотокорреспондент Андреа Рокелли. Также, согласно докладу Генерального директора ЮНЕСКО «Безопасность журналистов и проблема безнаказанности», опубликованному в 2022 году, Латинская Америка и Карибский бассейн остаются регионом с наибольшим числом убийств журналистов.

Не стоит забывать и о многочисленных случаях нападений на журналистов, которые происходят ежедневно, в том числе угрозы, пытки, похищения… А женщины-журналисты сталкиваются с рисками нападений сексуального характера. Таким образом прессу целенаправленно заставляют замолчать за попытки сообщить правду. Хотя в зонах боевых действиях риск пострадать выше, но и в, так называемых, мирных регионах журналисты тоже гибнут. В большинстве случаев — это умышленные убийства, совершенные в связи с публичными разоблачениями журналистами преступлений и актов коррупции.

Причём эти трагедии — лишь верхушка айсберга. Инфраструктура СМИ часто повреждается или разрушается, а журналисты сталкиваются с физическими нападениями, задержаниями, конфискацией оборудования или отказом в доступе к местам проведения репортажей.

Освещая конфликты, гуманитарные катастрофы или климатические кризисы, журналисты продолжают сталкиваться с несоразмерными угрозами и высоким уровнем безнаказанности за их убийства, пытки, насильственные исчезновения и произвольные задержания, а также с запугиванием и преследованиями как в реальной жизни, так и в интернете. Поэтому многие вынуждены бежать или прекращать свою работу, что превращает районы конфликта в «зоны молчания».

Причем страшно еще и то, что только каждое десятое преступление (согласно данным ЮНЕСКО), совершенное в отношении работников СМИ, завершилось вынесением приговора. То есть, в девяти из десяти случаев преступники избегают наказания по причине нехватки ресурсов или отсутствия политической воли руководства страны, где произошло преступление.

Такая безнаказанность чревата последствиями — безнаказанность порождает безнаказанность и образует замкнутый круг. Она вселяет страх в журналистов, а в преступников — уверенность, негативно влияет на общество, позволяя правительствам продолжать цензуру. Общество теряет уверенность в собственной судебной системе, которая предназначена для защиты всех лиц от посягательств на их права.

А ведь свобода выражения мнений и свобода печати лежат в основе мандата ЮНЕСКО с момента создания Организации, которая и призывает правительства стран к проведению объективных расследований инцидентов нападений на журналистов, чтобы они могли работать без опасений расправы. Свободная пресса и плюрализм СМИ — показатель свободного, плюралистического и открытого общества. Атаки на СМИ и журналистов — это удары по демократии.

Поэтому и была установлена сегодняшняя международная дата, чтобы еще раз обратить общественное внимание на важность прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. В резолюции, ее провозгласившей, осуждаются любые нападения и акты насилия в отношении сотрудников средств массовой информации. Также эта резолюция содержит настоятельный призыв к государствам-членам ООН сделать все для предотвращения насилия в отношении журналистов.

Для этого требуется беспристрастное и оперативное расследования случаев насилия над сотрудниками СМИ и предание суду лиц, которые совершили подобные преступления. Потерпевшие должны быть обеспечены доступом к надлежащим средствам правовой защиты, а государства создать безопасные и благоприятные условия, чтобы журналисты выполняли свою работу независимо и без давления.

К самой же дате по инициативе ЮНЕСКО и ООН, совместно с Советом Европы, Европейским судом по правам человека и другими международными организациями, проводятся конференции, семинары, круглые столы и групповые дискуссии по тематике и проблематике Дня.