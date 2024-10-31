Общество

Специальный сервис на сайте ФНС России поможет найти ближайший пункт выдачи КЭП

Найти адрес ближайшего налогового органа, в котором налогоплательщику будет удобно получить сертификат ключа электронной подписи (КЭП), поможет новый специализированный сервис ФНС России «Пункты выдачи КЭП». Сервис расположен на официальном сайте службы в разделе «Все сервисы» - «Справочная информация». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФНС России по Псковской области.

В этом же сервисе можно уточнить и график работы пункта выдачи КЭП.

Напомним, для получения КЭП заявителю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), сертифицированный носитель для записи ключа и сертификата подписи (USB токен).

Квалифицированная электронная подпись является незаменимым помощником в ведении бизнеса и нужна для того, чтобы придать документу юридическую значимость и статус оригинала. Такой подписью подписывают налоговую отчетность, счета-фактуры, акты, накладные и иные документы.

Более подробная информация о том, как получить и как использовать квалифицированную электронную подпись, представлена в памятке.

Спланировать свой визит заранее и в удобное для налогоплательщика время поможет сервис ФНС России «Онлайн запись на прием в налоговый орган».