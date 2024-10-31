Общество

Охранников в школах обяжут иметь оружие и бронежилет при ЧС

Росстандарт утвердил поправки в ГОСТ «Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций», рассказал глава службы Антон Шалаев. Документ вступает в силу с 1 января 2025 года. В нем оговаривают важные блоки, которые касаются функционирования частных охранных предприятий (ЧОП) на территории школ.

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Например, речь идет об организации постов охраны на объектах, порядке пропуска учащихся в здание, обязанности сотрудников предприятий, сценарии проведения разных обследований объектов и так далее.

Самые серьезные требования ГОСТ предъявляет непосредственно к самим охранникам, пишут «Известия». Так, в обычных условиях у них должны быть при себе наручники и резиновая палка, сейчас регулирование не предъявляет никаких требований по этому пункту. Плюс к этому сотрудники ЧОП должны иметь документы, которые доказывают: человек прошел дополнительную физическую подготовку. Это, к примеру, занятия по специфике оказания охранных услуг, практические тренировки по действиям при нападении или возникновении ЧС непосредственно в самой школе и другие условия.

Более того, ГОСТ предусмотрел режим усиленной охраны объектов, такие ситуации школы отдельно прописывают в договорах на оказание услуг ЧОПов. Как сказали в Росстандарте, это могут быть режимы повышенной опасности в регионе, либо резкая смена криминогенной обстановки на территории области и другие случаи. При усиленной охране сотрудники ЧОПа должны быть в бронежилетах, бронированных касках, а также со служебным оружием, к нему относят сразу несколько видов гладкоствольного (требует получения специальной лицензии).

Стандарт станет обязательным для государственных организаций, которые нанимают частные охранные предприятия с помощью госзакупок, дополнили в службе. Обновленный ГОСТ должен повысить уровень охраны образовательных учреждений и обеспечить безопасность учащихся и педагогов, подчеркнул Антон Шалаев.