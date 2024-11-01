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Культура

Четыре концерта органной музыки состоятся в Пскове в ноябре

02.11.2024 08:00|ПсковКомментариев: 0

Четыре концерта органной музыки состоятся в Храме Пресвятой Троицы в Пскове Римско-католической церкви  в ноябре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото предоставлено организаторами

Первый из них под названием «Бах и органные миры» пройдёт в воскресенье 3 ноября в 17:00. В нём со своей программой выступит опытная московская органистка Мария Макаренко, выпускница Российской Академии Музыки им. Гнесиных (Москва), лауреат международных фортепианных и органных конкурсов.

Второй органный концерт под названием «Многоликий орган» состоится в воскресенье 10 ноября в 17:00. В нём выступит талантливый и виртуозный органист из Гатчины Николай Бронзов, выпускник магистратуры кафедры «Органа, клавесина и карильона» факультета искусств СПбГУ, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, штатный органист Римско-католического Прихода Божией Матери Кармельской (г. Гатчина).

Третий концерт ансамблевой музыки из цикла «От гениев барокко до планеты Пьяццоллы» пройдёт в воскресенье 17 ноября в 17:00. В нём со своей оригинальной программой выступят харизматичные петербуржские музыканты: органистка Виталия Котова, выпускница кафедры «Специального фортепиано» Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки, выпускница аспирантуры кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской Государственной Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, скрипач Илья Лиховидов, выпускник и аспирант Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова по классу «Скрипки», лауреат всероссийских и международных скрипичных конкурсов, и виолончелистка Татьяна Тутынина, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова по классу «Виолончель», лауреат всероссийских и международных конкурсов.

И четвёртый органный концерт состоится в воскресенье 24 ноября в 17:00. В нём со своей интересной программой «Органные легенды Европы» выступит молодая петербуржская органистка Лейла Гамидова, студентка Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова по классам «Фортепиано» и «Орган», лауреат всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов. Посещение концертов осуществляется по пригласительным. Их можно получить непосредственно перед началом каждого концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта.

Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность концертов составляет от 60 до 70 минут, без антракта. В начале каждого концерта звучит художественное слово. 

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Адрес: улица Плехановский Посад, 64.

Теги: #концерт
Источник: Псковская Лента Новостей
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