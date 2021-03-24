Происшествия

В Невельском районе безработный украл из дачного дома электропилу

Полиция в Невельском районе установила подозреваемого в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Из дачного дома по улице Колхозной в деревне Усть-Долыссы Невельского района похитили электрическую пилу, удлинители и спиртные напитки. Причиненный ущерб владельцу, жителю Мурманска, превысил двадцать тысяч рублей. Полиция установила подозреваемого. Им оказался безработный местный житель 1967 года рождения. По данному факту возбудили уголовное дело.

Кроме того, еще одну дачную кражу, о которой сообщил житель Санкт-Петербурга, раскрыли стражи порядка в Дедовичском районе.