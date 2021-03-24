Происшествия

Устроившему грабеж в Новый год псковичу грозит лишение свободы

На псковича завели уголовное дело по обвинению в грабеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Житель областного центра праздновал наступление Нового года в гостях у своего знакомого, где они распивали спиртные напитки. У одного из гостей праздника обвиняемый увидел мобильный телефон марки «Huawei A30». Понимая, что владелец телефона значительно слабее, намного моложе и не сможет оказать сопротивления, пскович выхватил мобильный из рук владельца и приказал ему уйти. После этого злоумышленник спрятал мобильный телефон за диван и продолжил отмечать Новый год.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 161 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.