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Происшествия

Нетрезвый невельчанин угрожал убить женщину осколком бутылки

30.03.2021 09:31|ПсковКомментариев: 0

39-летнего жителя Невеля приговорили к лишению свободы за угрозу убийством и грабеж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

28 января около 14.00 нетрезвый мужчина во дворе своего дома в Невеле поссорился с потерпевшей. Чтобы напугать ее, он приставил к горлу женщины острый осколок от разбитой стеклянной бутылки, после чего произнес: «Я тебя убью!».

А 30 января около 12.30 пьяный невельчанин в одном из местных магазинов присутствии продавца забрал с витрины магазина бутылку водки. Не оплатив товар на кассе и не реагируя на требования продавца вернуть товар, он ушел из магазина.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством) и частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Отбывать назначенное наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Теги: #грабеж #невельский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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