Происшествия

Псковский пенсионер перевел мошенникам более миллиона рублей

Злоумышленники обманным путем похитили у псковского пенсионера более миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В течение 25 и 26 марта 63-летнему жителю областного центра звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками технического отдела банка. Они заявили, что сбережения горожанина подвергаются опасности со стороны мошенников. В связи с этим псковичу порекомендовали незамедлительно перевести деньги. На указанный «безопасный счет» мужчина через банкоматы перечислил в общей сложности 1 000 135 тысяч рублей.

Пскович обратился за помощью в полицию. По данному факту возбудили уголовное дела, выясняют все обстоятельства произошедшего.