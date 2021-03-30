Происшествия

В Пскове пристав подозревается в превышении полномочий

Возбуждено уголовное дело в отношении пристава-исполнителя отдела судебных приставов города Пскова №2. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в 2020 году подозреваемый в рамках исполнительного производства, возбужденного на основании выданного Псковским городским судом исполнительного листа, установил наличие у ответчика недвижимого имущества (земельного участка и двух жилых помещений), расчетных счетов в различных банках, а также иных источников дохода, однако составил акт об отсутствии у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание.

В настоящее время следователи совместно с сотрудниками УФСБ России по Псковской области, которые выявили это преступление, проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.