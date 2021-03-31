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Новоржевец отделался обязательными работами за педофилию и хранение наркотиков

21-летнего жителя Новоржевского района признали виновным в педофилии и хранении наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что молодой человек незаконно приобрел и хранил без цели сбыта наркотические средства в значительном размере, а также вступил в процессе совместного проведения времени в половую связь с девочкой, не достигшей 16 лет (часть 1 статьи 134 и часть 1 статьи 228 УК РФ).

С учетом позиции государственного обвинителя, отсутствия у молодого человека судимостей, мнения потерпевшей и законного представителя несовершеннолетнего ему назначили наказание в виде 320 часов обязательных работ.

В случае уклонения от исполнения назначенного приговором суда наказания обязательные работы могут заменить более строгим видом наказания, в том числе лишением свободы. Приговор суда пока не вступил в законную силу.