Происшествия

Стружанин отобрал у мужчины мобильный телефон и бутылку вина

Жителя Стругокрасненского района приговорили к условному лишению свободы за грабеж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

20 ноября 2020 года около 18.00 мужчина находился на улице Комиссаровской в Стругах Красных, где отобрал у потерпевшего мобильный телефон и бутылку вина. Ущерб составил 11 тысяч рублей.

Стругокрасненский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Ему назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.