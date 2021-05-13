Происшествия

Руководителя бежаницкой организации оштрафовали за нарушение законодательства

Руководителя одной из организаций в Бежаницком районе привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На работу в одну из коммерческих организаций района приняли человека, который ранее замещал должность государственной службы. При этом уведомление о заключении трудового договора с этим работником по последнему месту его службы не направлялось.

Прокурор района возбудил дело об административном правонарушении в отношении руководителя организации. По итогам рассмотрения дела мировым судьей руководителя юридического лица привлекли к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.