Происшествия

У псковича забрали снасти и лодку за незаконную рыбалку в Печорском районе

Незаконный вылов рыбы в акватории Псковского озера пресекли в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 12 мая на Псковском озере вблизи деревни Видовичи житель Псковского района, мужчина 1961 года рождения, незаконно добывал рыбу с использованием сетей. Стражи порядка изъяли у него резиновую лодку, сеть и другие приспособления, а также выловленную рыбу разных пород. Причиненный ущерб устанавливается, возбуждено уголовное дело.

В ведомстве отметили, что подобные противоправные деяния наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей. В настоящее время идет расследование.