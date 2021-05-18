Происшествия

В Печорском районе пограничники изъяли у рыбаков 300 незаконно пойманных лещей

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали двух мужчин, которые перевозили незаконно выловленную рыбу в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В районе населенного пункта Моложва пограничники остановили легковой автомобиль «Нива», в багажном отделении которого они обнаружили мешки с рыбой. У задержанных изъяли около 300 лещей, на вылов которых в период нереста установлен запрет. Предварительный ущерб водным биологическим ресурсам составил порядка 300 тысяч рублей.

По данному факту возбудили дело об административном правонарушении.

Пограничное управление напоминает рыбакам и рыбодобывающим организациям о необходимости строгого соблюдения требований приказа министерства сельского хозяйства РФ от 6 ноября 2014 года №427 «Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна».