Происшествия

Полковник присвоил мотовездеход воинской части и отправил его в Псковскую область

Командира бригады морской пехоты из Калининградской области осудили за присвоение подаренного воинской части мотовездехода. Об этом сообщает «Новый Калининград» со ссылкой на военное следственное управление по Балтийскому флоту.

В августе 2016 года в расположенной в Балтийске воинской части за надлежащую организацию конкурса армейских международных игр «Морской десант» передали приз — мотовездеход марки «Baltmotors» стоимостью более 430 тысяч рублей. Зная об этом, полковник решил не ставить вездеход на бюджетный учет, а присвоить его себе для использования в личных целях.

В ноябре 2017 года офицер изготовил подложный договор о покупке вездехода у юридического лица за 10 тысяч рублей и от своего имени поставил его на регистрационный учет в службе гостехнадзора области. В августе-сентябре 2018 года злоумышленник вывез мотовездеход с территории воинской части, а в ноябре переправил на пароме из Балтийска в Ленинградскую область, откуда доставил по месту проживания родственников в деревню Чудские Заходы Гдовского района. В сентябре 2020 года полковник вернул вездеход в воинскую часть.

Офицер признал свою вину и раскаялся в содеянном. Балтийский гарнизонный военный суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.