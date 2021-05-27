Происшествия

Жительница Пскова оказала сопротивление грабителю

Жительница Пскова оказала сопротивление злоумышленнику, который попытался ее ограбить. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 28 мая горожанка возвращалась с работы по улице Алтаева. У входной двери дома женщины к ней подошел неизвестный молодой человек. Он попытался вырвать из рук женщины сумку, в которой были деньги. Женщина оказала ему активное сопротивление и стала громко звать на помощь. В итоге злоумышленник скрылся ни с чем.

Псковичка сразу сообщила о произошедшем в полицию, указав приметы нападавшего. На место происшествия прибыл наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову. Инспектор ППС лейтенант полиции Федор Волочковский и полицейский-водитель сержант Михаил Борозенец в ходе отработки близлежащих дворов по приметам задержали подозреваемого.

Им оказался ранее судимый за кражу и грабеж житель Псковского района, мужчина 1994 года рождения. Потерпевшая опознала в нем напавшего на нее незнакомца. В настоящее время решают вопрос о возбуждении уголовного дела.