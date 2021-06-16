Происшествия

Нежилой дом загорелся в Печорах

Нежилой дом горел в городе Печоры 16 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожар произошел в 17.42 на улице Ленина.

В двухэтажном доме огнем поврежден второй этаж на площади 10 квадратных метров и чердачное помещение. Предположительная причина пожара - занесение постороннего источника огня.

В 14.50 на улице Пионерской в Пыталово в бане размером огнем повреждены кровля и стена. Возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

В Пскове осталась без кровли баня на улице Черняховского. Огнем также повреждена стена предбанника. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки.