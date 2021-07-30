Происшествия

Электроподстанция сгорела в Гдовском районе

Электрическая подстанция сгорела из-за короткого замыкания в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар произошел в деревне Подлипье. Электростанция площадью 1,5 на 1,5 метра полностью выгорела.

Кроме того, на улице Лесной в городе Дно загорелась баня, пожар начался из-за короткого замыкания проводки. В результате выгорело помещение для отдыха.

По той же причине произошел пожар в деревне Курея Плюсского района. Здесь возгорание произошло в жилом доме.

Также бани лишились жители Новосокольников. Причиной стало нарушение правил использования печи.