Происшествия

«Горькая» довела псковича до колонии

Неоднократно судимого 26-летнего жителя города Пскова привлекли к ответственности за разбойное нападение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

7 февраля в сетевом магазине подсудимый украл бутылку настойки «Горькая» стоимостью 290 рублей, угрожая ножом сотруднику магазина, пытавшегося его остановить.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.