Происшествия

Около миллиона рублей перевели на счета мошенников два жителя Псковской области

Почти миллион рублей украли злоумышленники у жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным следствия, 57-летней великолучанке позвонили незнакомцы, которые представились сотрудниками банка. Они сообщили, что, некие мошенники якобы пытаются оформить на нее кредит, и во избежание этой проблемы настойчиво предлагали женщине самой взять кредит, а затем перевести полученные денежные средства на «безопасный счет».

Женщина поддалась уговорам, оформила кредиты в нескольких банках и перевела на указанный ей счет 923 тысячи рублей. Кроме того, по такой же мошеннической схеме пенсионер из Пскова, мужчина 1941 года рождения, лишился 45 тысяч рублей.

Жители Псковской области обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.