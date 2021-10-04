Происшествия

Почти два миллиона рублей перевели мошенникам жители Псковской области

Около двух миллионов рублей перевели мошенникам жители Пскова и Великих Лук. Об Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным следствия, 51-летнему великолучанину позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он сообщил, что некие мошенники якобы намереваются незаконно оформить на него кредит. Чтобы избежать этого, незнакомец предложил горожанину самому взять кредит, а затем перевести полученные деньги на «безопасный счет», что мужчина и сделал. В итоге злоумышленники получили более 1,2 млн рублей.

Подобная ситуация произошла и с 31-летним жителей Пскова. Ему тоже позвонил «сотрудник банка» и обманным путем завладел 682 тысячами рублей.

Потерпевшие обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела. Правоохранительные органы начали выяснять обстоятельства происшествий.