Происшествия

Женщина в бирюзовом халате пропала в Великолукском районе

64-летняя женщина пропала в дачном некоммерческом партнерстве Лазурное Великолукского района. С 9 ноября местоположение Зинаиды Петровой (Хмельницкой) неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Фото: группа регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшей: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, темно-каштановые волосы с проседью, карие глаза.

Женщина была одета в бирюзовый халат, черные спортивные штаны и черные ботинки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.