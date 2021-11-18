Происшествия

Рыбаков в Великолукском районе лишили лодки за незаконно пойманных лещей

Двух жителей Великолукского района привлекли к уголовной ответственности за незаконную ловлю рыбы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В июне подсудимые на надувной резиновой лодке рыбачили в акватории озера Кислое, в районе деревни Русаново Великолукского района. Используя лесковые сети, им удалось добыть восемь линей и семь лещей стоимостью 500 рублей за штуку, одну щуку (925 рублей) и одного карася (250 рублей). Таким образом, причиненный ущерб составил 8 675 рублей.

Подсудимые полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Дело рассмотрели в особом порядке судебного разбирательства. Мужчин признали виновными и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 10 месяцев каждому.

Кроме того, с подсудимых в солидарном порядке взыскали гражданский иск о возмещении ущерба, а надувную лодку конфисковали в доход государства. Приговор суда пока не вступил в законную силу.