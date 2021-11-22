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Двух великолучан осудили за мошенничество в крупном размере

22.11.2021 21:15|ПсковКомментариев: 0

Великолукский суд вынес приговор в отношении 40-летнего местного жителя и его 30-летней сообщницы, обвиненных в хищении имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В период с 2 февраля по 29 ноября 2016 года подсудимый работал супервайзером отдела городских продаж в одной из районных организаций города. Впоследствии он стал менеджером по продажам. В той же организации мерчендайзером, а затем - торговым представителем работала его сообщница. Подсудимый, пользуясь положением, подал фиктивные заявки на покупку товара от нескольких контрагентов. Они содержали ложные сведения об их намерении приобрести продукцию.

Далее работники отдела оперативного учета оформили товарные накладные. После этого мужчина и женщина, зная, что контрагент не получит и не оплатит продукцию, получили товар на складе и распорядились им по своему усмотрению. Тем самым они причинили материальный ущерб организации на сумму более 300 тысяч рублей.

Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере).

Подсудимый признал вину полностью, а его сообщница - нет. Женщина в своих показания подчеркнула, что никогда не подписывала документы за контрагентов. Приговором суда мужчине назначили условное лишение свободы на 2 года, женщине — год и 6 месяцев.

Кроме того, иск потерпевшей стороны удовлетворили в полном объеме, его взыщут с подсудимых.

Теги: #великие луки #уголовное дело #суд #деньги
Источник: Псковская Лента Новостей
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