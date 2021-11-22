Происшествия

Курьер в маске обманом забрал у псковской пенсионерки тысячу долларов

Две псковские пенсионерки отдали свои сбережения мошенникам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УМВД России.

По версии следствия, 23 ноября неизвестный позвонил псковичке 1931 года рождения и представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, якобы ее внук попал в беду, и чтобы освободить его уголовной ответственности, требуются деньги. Женщина передала пришедшему к ней мошеннику тысячу долларов и 30 тысяч рублей.

Аналогичный случай произошел в тот же день с другой жительницей Пскова 1934 года рождения.Незнакомец сообщил, что нужна немалая сумма, чтобы освободить от уголовного преследования ее дочь. Пенсионерка отдала курьеру 200 тысяч рублей.

После этого обе женщины обратились в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовные дела, подробности уточняются. Известно, что курьеру на вид лет тридцать, его рост - 170-180 сантиметров. Он был в темной одежде и с медицинской маской на лице.

Такие случаи встречались в регионе и раньше, поэтому в управлении напомнили правила поведения в подобных обстоятельствах: