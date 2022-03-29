Происшествия

Почти три года псковская полиция разыскивает бездомного мужчину

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает Романа Иванова 1974 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, этот пскович с 14 апреля 2019 года без вести пропал на территории областного центра, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы тёмно-русые с сединой, нос узкий, длинный, брови дугообразные, глаза серые. Он является лицом без определенного места жительства.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Романа Иванова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).