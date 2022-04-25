Происшествия

Прокуратура нашла нарушения в деятельности великолуского филиала РЖД

Нарушения трудового законодательства выявили в деятельности Великолукской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Октябрьской дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской транспортной прокуратуре.

«Установлено, что трудовые книжки работников дистанции и карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты заполняются ненадлежащим образом, специальная одежда, смывающие и обезвреживающие средства не выдаются в необходимом количестве», – говорится в сообщении.

В этой связи прокурор внес представление начальнику дистанции сигнализации, централизации и блокировки Октябрьской дирекции инфраструктуры. Устранение нарушений контролируется, добавили в ведомстве.