Происшествия

Группу иностранцев задержали в пыталовском лесу при попытке попасть в Латвию

Группу иностранцев задержали в Псковской области при попытке незаконного пересечь государственную границу Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В Пыталовском районе пограничники задержали четырех иностранцев, которые следовали по лесу к линии государственной границы с целью убыть в Латвийскую Республику. Решением Пыталовского районного суда молодых людей привлекли к административной ответственности в виде штрафов и выдворения с территории России.

Правонарушителей поместили в центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы РФ.