Происшествия

Бывшего режиссера «Ералаша» приговорили к 14 годам колонии за педофилию

Солнцевский районный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии бывшего режиссера, сценариста и постановщика «Ералаша» Илью Белостоцкого по делу о педофилии.

Фото: РИА Новости / Антон Денисов

«С учетом позиции государственного обвинителя Солнцевской межрайонной прокуратуры суд приговорил Белостоцкого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — со ссылкой на прокуратуру столицы сообщают РИА Новости.

Заседание проходило в закрытом режиме, как и всегда в делах, где затрагиваются интересы детей и подростков.

На стадии следствия Белостоцкий обвинялся по более мягкой статье — о развратных действиях в отношении ребенка до 14 лет. Сейчас же ему вменяется некое действие сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего того же возраста (пункт «б» части 4 статьи 132 УК России, санкция - от 12 до 20 лет лишения свободы).

Мужчина находится под арестом с октября 2020 года. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Илья Белостоцкий – российский режиссер, сценарист, актер и продюсер, состоит в Гильдии кинорежиссеров России. С середины нулевых работал постановщиком в «Ералаше». В пресс-службе киножурнала заявили, что заинтересованы в объективном расследовании, и отметили, что в «Ералаше» работа режиссера предполагает разовую проектную занятость и «всегда контролируется», «на всех этапах производства всегда присутствует родитель или его законный представитель».