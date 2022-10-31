Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Мне 60, и это здорово!
бонусы для членов профсоюза
Защита от грабителей
Компьютерные игры: за и против
Первые счета за электроэнергию
новогодние корпоративы
оплата счетов
в роли ведущих ENERGY
Топ клиник Пскова
Господин Рейтингомер
«Истфакт»: оккупация Пскова
штраф за обман энергетиков
Электронная транспортная накладная
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
алкогольная независимость
 
 
 
ещё Происшествия 31.10.2022 10:460 Топорище прилетело в глаз гостю себежского застолья 31.10.2022 10:460 Топорище прилетело в глаз гостю себежского застолья 31.10.2022 10:000 Свыше 6 тысяч россиян потерялись в лесах за грибной сезон 31.10.2022 09:400 Семь артснарядов времен Великой Отечественной войны нашли в Псковской области 31.10.2022 09:200 Псковская область заняла 46 место в рейтинге регионов России по преступности 31.10.2022 08:540 Великолучанину стало плохо во время купания в холодной воде
 
 
 
Самое популярное 30.10.2022 11:156 Городской автобус расстреляли в Пскове. ФОТО 29.10.2022 17:000 Псковские власти ответили на вопрос, где в областном центре бомбоубежища 28.10.2022 20:100 Мемориальные плиты вырвали на Кургане Дружбы в Латвии. ФОТО 28.10.2022 08:330 Псковская область вошла в число лидеров по потреблению населением успокоительных 28.10.2022 07:170 Аномально тёплые дни прогнозируют в Европейской России
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Семь артснарядов времен Великой Отечественной войны нашли в Псковской области

31.10.2022 09:40|ПсковКомментариев: 0

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Псковском районе 30 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Взрывоопасный объект находился в лесу вблизи деревни Подборовье. Его калибр составил 76 мм. На место обнаружения снаряда выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова.

Кроме того, шесть артснарядов нашли в лесном массиве вблизи деревни Забелье Пустошкинского района. Их калибр также составил 76 мм. На место обнаружения снаряда выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).

Теги: #псковский район #ВОВ #пустошкинский район #снаряды
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли запретить полёты авиации над Псковом?
В опросе приняло участие 545 человек
31.10.2022, 10:550 Зарплату прошедшим испытательный срок увеличивают 70% компаний 31.10.2022, 10:460 Топорище прилетело в глаз гостю себежского застолья 31.10.2022, 10:330 Цинковые гробы выбросили на свалку в Белгороде 31.10.2022, 10:280 Заигрывание с нечистой силой ничем хорошим не заканчивается – монахи Псково-Печерского монастыря о Хэллоуине
31.10.2022, 10:220 Женщина проигнорировала наличие тротуара и попала под колёса грузовика в Печорах 31.10.2022, 10:100 День работников СИЗО и тюрем отмечают в России 31.10.2022, 10:000 Свыше 6 тысяч россиян потерялись в лесах за грибной сезон 31.10.2022, 09:500 Сделано из ПЭТ: роль пластика в автомобиле
31.10.2022, 09:470 Неизвестный водитель сбил пешехода в псковской Тямше и скрылся 31.10.2022, 09:400 Семь артснарядов времен Великой Отечественной войны нашли в Псковской области 31.10.2022, 09:330 30% жителей СЗФО тратят основную часть зарплаты за две недели – эксперты 31.10.2022, 09:320 Древнеперсидскую монету продают в Пскове за 3,2 тысячи рублей
31.10.2022, 09:300 Шесть проектов Сбера победили в премии имени Столыпина 31.10.2022, 09:200 Псковская область заняла 46 место в рейтинге регионов России по преступности 31.10.2022, 09:150 Что ждет водителей в 2023 году, объяснили эксперты 31.10.2022, 09:130 Пушкинский заповедник переходит на «зимнее расписание»
31.10.2022, 08:540 Великолучанину стало плохо во время купания в холодной воде 31.10.2022, 08:340 Минстрой увеличит число льготников по оплате ЖКУ 31.10.2022, 08:120 Как приготовить дающий заряд энергии осенний завтрак, рассказала диетолог 31.10.2022, 07:540 В России началась последняя короткая рабочая неделя в году
31.10.2022, 07:360 Новые кресты освятят и установят на церковь святой Варвары в Печорах 1 ноября 31.10.2022, 07:180 Возраст участников квестов могут ограничить в России 31.10.2022, 06:580 Арктический антициклон накроет Северо-Запад России 30.10.2022, 22:000 Россиянин представился полицейским и избил жену в магазине
30.10.2022, 21:446 Более 80 псковских школьников стали юнармейцами 30.10.2022, 21:270 Российский врач предупредила о вреде совместного сна ребенка и матери 30.10.2022, 21:121 Кончасть псковского племенного завода планируют продать 30.10.2022, 20:540 Блогер Майоръ Гусаров привез псковским десантникам пилы и генератор
30.10.2022, 20:320 Авиакомпании завершили переход на новую систему бронирования билетов 30.10.2022, 20:090 Об опасности сайтов-однодневок предупредили псковичей 30.10.2022, 19:540 Псковские воздушные гимнастки завоевали награды на всероссийском фестивале 30.10.2022, 19:392 СК России проведет проверку по факту повреждения Кургана Дружбы в Латвии
30.10.2022, 19:131 Как ноябрьские праздники отразятся на зарплате псковичей, рассказали эксперты 30.10.2022, 18:411 Российский врач рассказала о способах побороть осеннюю усталость 30.10.2022, 18:250 Вантовый мост вместе с людьми рухнул в Индии. ВИДЕО 30.10.2022, 17:591 Домашнюю белую крысу нашли на улице в Пскове
30.10.2022, 17:351 Колумнист ПЛН Дина Дабришюте возглавила Совет молодых литераторов региона 30.10.2022, 17:120 Полицейские пообщались с псковскими школьниками на тему подростковой преступности 30.10.2022, 16:430 Новая главка и кресты для церкви Святой Варвары прибыли в Печоры 30.10.2022, 16:070 Млечный Путь над старой церковью запечатлел фотограф в Псковском районе
30.10.2022, 15:440 Еще один человек скончался от COVID-19 в Псковской области 30.10.2022, 15:180 Михаил Мишустин утвердил план мероприятий к 225-летию Пушкина 30.10.2022, 14:570 Самовыдвиженец подал документы для регистрации кандидатом на выборах главы Пушкиногорского района 30.10.2022, 14:300 От тайн дамской сумочки пушкинских времён до вертограда XXI века: «Ночь искусств» в «Михайловском»
30.10.2022, 14:1511 Псковичи почтили память жертв политических репрессий. ФОТО 30.10.2022, 13:450 До +8°C и свежий ветер прогнозируют в Псковской области в последний день октября 30.10.2022, 13:320 В горах российского региона разбился мотодельтаплан 30.10.2022, 13:180 Дефибриллятор-монитор и холодильник для хранения вакцин поступили в больницу в Пскове
30.10.2022, 12:560 Идрицкий ансамбль «Сударушка» спел в телешоу на федеральном канале 30.10.2022, 12:320 Интерактив: Перекресток Коммунальной и Петровской в Пскове залило дождем 30.10.2022, 12:230 Псковичи стали победителями всероссийского конкурса на лучшее библиографическое издание 30.10.2022, 11:590 В Южной Корее объявили национальный траур из-за трагедии во время празднования Хэллоуина
30.10.2022, 11:340 Россиянам посоветовали не записывать близких в телефоне как «папа» и «мама» 30.10.2022, 11:156 Городской автобус расстреляли в Пскове. ФОТО 30.10.2022, 11:080 Профсоюзы пожелали псковским автомобилистам успехов в их благородном труде 30.10.2022, 10:430 Женщина погибла ночью при пожаре в Стругах Красных
30.10.2022, 10:250 Псковичей ждет последняя короткая рабочая неделя в году 30.10.2022, 10:090 Крест с купола церкви Николы Вратаря отреставрируют в Печорах 30.10.2022, 09:511 Три россиянки погибли из-за давки во время празднования Хэллоуина в Южной Корее 30.10.2022, 09:300 Александр Котов работникам автотранспортного комплекса: Ваш труд востребован обществом
30.10.2022, 09:180 Домен t.me пропал из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов 30.10.2022, 09:000 День автомобилиста отмечается в России 29.10.2022, 23:211 Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me 29.10.2022, 22:251 Число погибших во время давки в Сеуле возросло до 146
29.10.2022, 21:472 В России есть все возможности для обслуживания самолётов - Минтранс 29.10.2022, 21:180 Сильный пожар вспыхнул на производстве креветок в Московской области 29.10.2022, 21:000 Почти 60 человек погибли в давке на праздновании Хэллоуина в Сеуле 29.10.2022, 20:421 Первичная организации Российского союза молодёжи появится в Великолукском медколледже
29.10.2022, 20:2212 Борис Елкин ответил на критику размещения мурала с изображением американского поэта в Пскове 29.10.2022, 20:070 Похолодание с ливнями и мокрым снегом ожидается в Псковской области 29.10.2022, 19:580 Представители псковской филармонии стали участниками кванторианской площадки «Есть вопросы» 29.10.2022, 19:240 Россия после теракта со стороны Киева приостановит участие в зерновой сделке
29.10.2022, 19:030 Масштабную воздушную тревогу объявили на Украине 29.10.2022, 18:350 Мастер-класс по воркауту провели для учащихся 10-й школы в Пскове 29.10.2022, 18:101 Завершаются реставрационные работы на верхнем ярусе колокольни Троицкого собора в Пскове 29.10.2022, 17:501 Девушка «припарковала» Subaru на заборе столичной школы. ФОТО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru