Происшествия

Бизнесмен выбросил в море четырёх дельфинов в Севастополе

Владелец одного из дельфинариев выбросил в море четырёх дельфинов, которые занесены в Красную книгу. Об этом сообщает УМВД России по Севастополю.

Дельфинов обнаружили 2 ноября на пляже в районе парка Победы в Севастополе. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что их могли выбросить в море в результате спора между двумя дельфинариями, пишет RuNews24.

Полиция уже провела осмотр дельфинария, где находились млекопитающие. Назначены криминалистические экспертизы, а также проводятся другие следственные мероприятия. По факту инцидента полиция возбудила дело о жестоком обращении с животными.

Двоих млекопитающих Росприроднадзор отправит в Коктебель. Еще двух дельфинов ищут.