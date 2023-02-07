Происшествия

Карантин по бешенству ввели в Великолукском районе

Карантин по бешенству ввели в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Карантин по бешенству ввели на территории эпизоотического очага, а также на прилегающей территории. Утверждён план мероприятий, для снятия ограничений все домашние животные должны быть привиты от бешенства на неблагополучной территории», – рассказали в правительстве.

Смотрите также Случай бешенства у лисы выявили в Великолукском районе

Напомним, в деревне Тетеркино Великолукского района лиса была сбита машиной на автодороге. Специалисты госветслужбы отобрали пробы, и лаборатория подтвердила, что животное было заражено бешенством.