Происшествия

14-летняя девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии

14-летняя девочка из Краснодарского края полгода ходила с пулей в сонной артерии. Ей выстрелили в грудь из пневматики.

В июле 2022 года школьница гуляла вместе с товарищами в станице Медовская. Один из молодых людей прихватил с собой пневматическую винтовку и начал стрелять. В какой-то момент одна из пуль угодила в девочку, но поначалу она не придавала этому значения, сообщает РЕН ТВ.

«Позже у девочки начались проблемы со здоровьем. Родители проконсультировались у нейрохирургов, после чего юную пациентку решили отправить в Москву», – пояснил источник телеканала.

В столице врачи смогли извлечь металлическую пулю от пневматического оружия из сонной артерии – для этого потребовалось проведение операции.