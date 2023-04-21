Происшествия

Минометную мину нашли в Пыталовском районе

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Пыталовском районе 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Для идентификации снаряда на место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова. Минометную мину нашли вблизи деревни Гавры.

Калибр взрывоопасного объекта составил 120 мм.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).