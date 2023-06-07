Происшествия

Мины и артснаряд времён войны обнаружили в Невельском районе

Взрывоопасные предметы обнаружили в Невельском районе 6 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук вблизи деревни Завруи идентифицировала две минометные мины калибра 82 мм, а также артиллерийский снаряд калибра 105 мм.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).