Происшествия

Пожилая женщина пострадала при пожаре в Невеле

Пожилая женщина пострадала при пожаре в Невеле 14 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о возгорании на улице Физкультурной сообщили в 18.16. В жилом доме сгорела кровля, выгорел коридор, дом поврежден изнутри. Пострадавшую женщину 1954 года рождения доставили в Великолукскую межрайонную больницу.

Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в коридоре.

Спасти от огня смогли гараж, автомобиль, хозяйственную постройку и дровяник.