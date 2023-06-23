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Прокуратура завершила проверку по факту обрушения потолка квартиры в плюсском поселке

Прокуратура Плюсского района завершила проверку по факту обрушения потолка в квартире многоквартирного дома №3 на улице Римского Корсакова в поселке Заплюсье. Установлено, что обрушение произошло вследствие износа балок перекрытий, которые длительное время подвергались воздействию атмосферных осадков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Последствия обрушения устранены, балки перекрытия, потолок и теплоизоляция квартиры восстановлены.

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По результатам проверки прокуратура района внесла представление в адрес генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области в связи с невыполнением плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Меры прокурорского реагирования приняты также в отношении главы Плюсского района по факту непроведения оценки технического состояния домов и директора управляющей компании ООО «ЖКХ Плюсса №1» из-за ненадлежащего выполнения обязанностей по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

Кроме того, в отношении должностных лиц управляющей компании возбудили дела об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Межведомственная комиссия администрации Плюсского района назначила экспертизу с целью определения технического состояния дома. По ее результатам будет решен вопрос о признании дома аварийным, подлежащим сносу и расселению.

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Ранее сообщалось, что проверку по факту обрушения потолка в многоквартирном доме в Заплюсье также организовали следователи.