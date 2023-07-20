Происшествия

Безработный мужчина ограбил женщину в Плюссе

Сотрудники отделения полиции по Плюсскому району в кратчайшие сроки раскрыли грабеж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 22 июля у дома на улице Ленина в Плюссе злоумышленник применил насилие и открыто похитил у проходившей женщины сумку с сотовым телефоном, банковскими картами, документами и деньгами в сумме 20 тысяч рублей. После происшествия мужчина скрылся. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники отделения полиции по Плюсскому району в кратчайшие сроки установили подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался безработный, ранее судимый 36-летний местный житель. Все похищенное изъяли и вернули заявительнице.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.