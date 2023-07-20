Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
самое время для ремонта
Топ уютных летних террас Пскова
удобное страхование
Муниципальная реформа три четверти пути
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
университет профсоюзов
Купе-кроссовер Geely Tugella
Муниципальная реформа FAQ
Интересные места отдыха в Псковской области
Господин Рейтингомер
учеба в ПАТК
 
 
 
ещё Происшествия 20.07.2023 08:154 Продажу личной информации клиентов пресекли сотрудники ФСБ по Псковской области 24.07.2023 12:200 Два уголовных дела в отношении рыбаков возбудили в Псковской области 24.07.2023 11:340 Псковича задержали за кражу алкоголя из магазина на улице Яна Фабрициуса 24.07.2023 10:550 Безработный мужчина ограбил женщину в Плюссе 24.07.2023 10:170 140 минометных мин нашли вблизи здания в Невеле 24.07.2023 10:000 Жилой дом и два автомобиля горели в невельской деревне
 
 
 
Самое популярное 17.07.2023 16:1840 Перенести памятник Ленину с главной площади Пскова предложил Михаил Ведерников 19.07.2023 21:232 Учительницу начальных классов в Пскове признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью двум ученикам 18.07.2023 07:250 Ушел из жизни первый председатель областного Собрания депутатов Юрий Шматов 20.07.2023 10:534 Родители будут обжаловать приговор в отношении псковского учителя, издевавшегося над школьниками 18.07.2023 11:340 С погибшим в ходе спецоперации военнослужащим простились в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Безработный мужчина ограбил женщину в Плюссе

24.07.2023 10:55|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники отделения полиции по Плюсскому району в кратчайшие сроки раскрыли грабеж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 22 июля у дома на улице Ленина в Плюссе злоумышленник применил насилие и открыто похитил у проходившей женщины сумку с сотовым телефоном, банковскими картами, документами и деньгами в сумме 20 тысяч рублей. После происшествия мужчина скрылся. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники отделения полиции по Плюсскому району в кратчайшие сроки установили подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался безработный, ранее судимый 36-летний местный житель. Все похищенное изъяли и вернули заявительнице.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.

Теги: #грабеж
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пойдете ли вы на мероприятия в рамках Дня города Пскова?
В опросе приняло участие 312 человек
24.07.2023, 12:310 Композитор Николай Мишуков представил в Пскове свои новые песни 24.07.2023, 12:200 Два уголовных дела в отношении рыбаков возбудили в Псковской области 24.07.2023, 12:110 Дожди и грозы прогнозируют в Псковской области 25 июля 24.07.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Евгением Васильевым
24.07.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 24 июля 24.07.2023, 11:550 Псковичку могут выселить из квартиры за нарушение санитарных норм 24.07.2023, 11:440 Зарплату ниже МРОТ начисляют сотрудникам предприятия в Локне 24.07.2023, 11:340 Псковича задержали за кражу алкоголя из магазина на улице Яна Фабрициуса
24.07.2023, 11:240 Почти 5 миллионов рублей планируют потратить на снос деревьев в Пскове 24.07.2023, 11:130 «ГорДозор»: Двойные сплошные во дворы и недостающие переходы 24.07.2023, 11:072 Прием заявлений для участия в ДЭГ стартовал в Псковской области 24.07.2023, 10:580 Псковский торг: За «Нивой» банки грохотали
24.07.2023, 10:550 Безработный мужчина ограбил женщину в Плюссе 24.07.2023, 10:370 Более 200 старинных фотографий Пскова собрали благодаря библиотечному проекту 24.07.2023, 10:270 Свыше 40 нетрезвых водителей остановили сотрудники Госавтоинспекции на псковских дорогах за неделю 24.07.2023, 10:170 140 минометных мин нашли вблизи здания в Невеле
24.07.2023, 10:110 «Гайд-парк»: Депутат Евгений Васильев о переменах в 6-м округе и фонтане вместо памятника 24.07.2023, 10:000 Жилой дом и два автомобиля горели в невельской деревне 24.07.2023, 09:440 СОБЫТИЕ: День города Пскова - 2023 24.07.2023, 09:301 Ozon предложит осужденным работу на складах
24.07.2023, 09:280 В Москве пресекли попытку атаки украинских беспилотников по нежилым зданиям 24.07.2023, 09:150 Бренды с названием «зеленый» предложили не приравнивать к органике 24.07.2023, 09:000 Самый низкий уровень домогательств на работе зафиксировали в СЗФО 24.07.2023, 08:400 Вильфанд предупредил о неблагоприятной погоде в Псковской области
24.07.2023, 08:210 День памяти святой равноапостольной княгини Ольги отмечают 24 июля 24.07.2023, 08:100 Центробанк зафиксировал рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр 24.07.2023, 07:550 Псковская область заняла 74 место в рейтинге регионов по численности среднего класса 24.07.2023, 07:350 Телефонные мошенники придумали новую схему отъема жилья у граждан
24.07.2023, 07:191 Какие продукты опасно брать на пикник летом, объяснила диетолог 24.07.2023, 07:000 Атлантические циклоны вместе с дождями принесут тепло на Северо-Запад 23.07.2023, 22:000 Почти 90% опрошенных россиян не хотят знакомиться ради романтических отношений 23.07.2023, 21:172 Историческое шоу «Россия начинается здесь» проходит в Пскове
23.07.2023, 20:550 Игорь Иванов: Мы обязаны сохранять историю и наследие Пскова 23.07.2023, 20:320 Финал Кубка Псковской области по футболу прошел на стадионе «Машиностроитель» 23.07.2023, 20:200 Профсоюзная команда заняла первое место в соревнованиях по гребле 23.07.2023, 20:020 Продажи новых электромобилей в России выросли на 244%
23.07.2023, 19:420 Юлия Пересильд поздравила псковичей с Днем города 23.07.2023, 19:250 Умер один из первых исполнителей песни «День Победы» Эдуард Лабковский 23.07.2023, 19:040 Летний кубок по FIFA 23 разыграли в Пскове 23.07.2023, 18:420 Пенсионеров предупредили, какие льготы сгорят, если не взять их вовремя
23.07.2023, 18:221 Молодежный вечер танцев проходит в Пскове 23.07.2023, 17:560 Торжественный церемониал прошёл у Вечного огня в годовщину освобождения Пскова 23.07.2023, 17:320 Александр Борисов: Псков хранит тысячелетнюю историю подвигов 23.07.2023, 17:101 Россиянам рассказали, когда выгоднее всего брать отпуск в 2024 году
23.07.2023, 16:480 Велосипедиста госпитализировали в результате ДТП в Куньинском районе 23.07.2023, 16:254 Названа сумма ущерба от преступлений в России 23.07.2023, 16:031 Росгвардейцы почтили память защитников города Пскова 23.07.2023, 15:410 Областные соревнования по воркауту прошли в Пскове
23.07.2023, 15:200 Россияне в три раза чаще стали обращаться к перегонщикам автомобилей 23.07.2023, 14:550 Александр Козловский: Наши земляки мужественно и самоотверженно сражались за свободу и независимость города и страны 23.07.2023, 14:350 Россиянам напомнили о популярном виде мошенничества 23.07.2023, 14:120 Водитель пострадал после съезда в кювет в Великолукском районе
23.07.2023, 13:500 Выставка ретротехники прошла на площади Ленина в Пскове 23.07.2023, 13:250 До +24°C прогнозируют в Псковской области 24 июля 23.07.2023, 13:023 В России зафиксировали самую низкую продовольственную инфляцию в Европе 23.07.2023, 12:400 Борис Елкин: С каждым годом наш город становится лучше
23.07.2023, 12:200 Нетрезвого водителя Mazda задержали в Псковском районе 23.07.2023, 12:000 Какие продукты опасно брать на пикник летом, рассказали россиянам 23.07.2023, 11:400 Фотофакт: в сквере в центре Пскова исчезли гномы 23.07.2023, 11:200 Михаил Ведерников поздравил псковичей со 1120-летием первого летописного упоминания города
23.07.2023, 11:001 В Госдуме рассказали о способе сэкономить на недвижимости 23.07.2023, 10:400 Сбежавшего из больницы мужчину продолжают разыскивать в Псковской области 23.07.2023, 10:211 Каждый третий пскович хотел бы работать госслужащим - опрос 23.07.2023, 10:000 Александр Котов: Для многих людей Псков становится местом силы
23.07.2023, 09:380 В России могут появиться государственные номера для самокатов 23.07.2023, 09:210 Кинолог дал рекомендации желающим завести щенка 23.07.2023, 09:000 Псков отмечает 1120-летие со дня первого упоминания в летописи 22.07.2023, 21:581 Вредящие коже лица популярные продукты назвала врач
22.07.2023, 21:370 Фестиваль «Музыка на воде» состоится в Пскове четвертый раз 22.07.2023, 21:150 Минздрав предложил отойти от массовой вакцинации от коронавируса 22.07.2023, 20:560 Россияне стали делать меньше покупок в Интернете 22.07.2023, 20:344 Сюжет о Пскове показал Первый канал
22.07.2023, 20:130 Депутат подключился к решению вопроса по отсутствию подъездных путей к участку в микрорайоне Пскова 22.07.2023, 19:560 Об опасности работы без отпуска предупредила психолог 22.07.2023, 19:340 Подросток на велосипеде погиб в ДТП в Новоскольническом районе 22.07.2023, 19:130 Ансамбль русской музыки отправится на Дни Псковской области в Витебске
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru