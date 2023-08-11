Происшествия

Псковичка столкнулась с мошенником во время продажи платья

Псковичка столкнулась с мошенником во время продажи платья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В УМВД России по городу Пскову за помощью с заявлением о хищении денежных средств обратилась местная жительница. 18-летняя девушка рассказала, что стала жертвой мошенников. Псковичка завела диалог на сайте бесплатных объявлений. Неизвестный собеседник под предлогом покупки платья прислал девушке ссылку для оформления заказа, она заполнила анкету, где указала свои персональные данные.

В результате чего с ее банковской карты мошеннику удалось похитить почти 7 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).