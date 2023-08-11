Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Резиновое ассорти
самое время для ремонта
Господин Рейтингомер
Интересные места отдыха в Псковской области
Топ уютных летних террас Пскова
Купе-кроссовер Geely Tugella
Кружки и секции в Пскове
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
Снова в школу. ЛОНГРИД
как поддерживают псковских врачей
университет профсоюзов
удмуртская ведьма
чем полезен нацпроект «Культура»
 
 
 
ещё Происшествия 11.08.2023 15:410 Псковский аэропорт заплатит более миллиона рублей за столкновение самолета с косулей 12.08.2023 15:530 Псковичка столкнулась с мошенником во время продажи платья 12.08.2023 10:311 Повредивших автомобили на Дальнем Завеличье хулиганов поймали полицейские 11.08.2023 19:180 Великолукский суд признал взятку недействительной сделкой и взыскал в доход государства 76 тысяч 11.08.2023 19:120 Облила уксусом и вонзила нож в лицо: островская пенсионерка убила соседа, опасаясь изнасилования 11.08.2023 16:320 Псковичи «подарили» мошенникам более полутора миллионов рублей
 
 
 
Самое популярное 07.08.2023 18:400 Жители Псковской области сообщают о последствиях шторма. ФОТО, ВИДЕО 11.08.2023 12:250 Хулиганы повредили десять автомобилей на Дальнем Завеличье. ФОТО, ВИДЕО 11.08.2023 12:415 Подъезд разгромили в доме на Дальнем Завеличье. ФОТО 09.08.2023 07:350 Сильные ливни и грозы ожидаются в Псковской области 07.08.2023 20:327 Почти 600 населенных пунктов Псковской области остались без электричества из-за ветра
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Псковичка столкнулась с мошенником во время продажи платья

12.08.2023 15:53|ПсковКомментариев: 0

Псковичка столкнулась с мошенником во время продажи платья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В УМВД России по городу Пскову за помощью с заявлением о хищении денежных средств обратилась местная жительница. 18-летняя девушка рассказала, что стала жертвой мошенников. Псковичка завела диалог на сайте бесплатных объявлений. Неизвестный собеседник под предлогом покупки платья прислал девушке ссылку для оформления заказа, она заполнила анкету, где указала свои персональные данные.

В результате чего с ее банковской карты мошеннику удалось похитить почти 7 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Теги: #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удобно ли для вас трехдневное голосование?
В опросе приняло участие 679 человек
12.08.2023, 15:530 Псковичка столкнулась с мошенником во время продажи платья 12.08.2023, 15:280 Более трети нарушений закона о рекламе приходится на спам-звонки россиянам 12.08.2023, 15:050 Вандалы разбили стекла еще одной автобусной остановки на Завеличье 12.08.2023, 14:430 За храбрость и верность долгу поблагодарил военных лётчиков Александр Котов
12.08.2023, 14:200 Движение транспорта ограничили на перекрестке улиц Чудской и Алмазной в Пскове 12.08.2023, 14:020 Свято-Троицкий собор предоставили в безвозмездное пользование Псковской епархии 12.08.2023, 13:392 В новом учебнике истории пересмотрят понятие «империя» 12.08.2023, 13:201 Нетрезвого водителя выявили в Великих Луках
12.08.2023, 13:000 Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» 12.08.2023, 12:400 День Военно-воздушных сил отмечают в России 12 августа  12.08.2023, 12:200 В Московском зоопарке родились детеныши редких газелей 12.08.2023, 12:001 Закредитованные: как помочь попавшим в долговую яму псковичам
12.08.2023, 11:380 Вечерка накануне Спасов состоится во Дворе Постникова в Пскове 12 августа 12.08.2023, 11:150 В России появилась новая схема мошенничества 12.08.2023, 10:530 Количество вакансий в строительной сфере СЗФО выросло на 47% за год 12.08.2023, 10:311 Повредивших автомобили на Дальнем Завеличье хулиганов поймали полицейские
12.08.2023, 10:200 Названы самые популярные страны для отдыха осенью 12.08.2023, 10:000 Александр Котов: Занятия физкультурой и спортом становятся нормой жизни 12.08.2023, 09:400 Южный циклон остановится над Псковской областью 12.08.2023, 09:210 COVID-19 может изменить цвет ног у мужчин, считают ученые
12.08.2023, 09:000 День физкультурника отмечают в России 12 августа 12.08.2023, 00:010 Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы в 2023 году: когда и как праздновать 11.08.2023, 22:001 В России разработали порядок сопровождения трудовой деятельности инвалидов 11.08.2023, 21:401 Центробанк допустил дальнейшее повышение ключевой ставки
11.08.2023, 21:200 Росгвардия приглашает псковичей на службу по контракту 11.08.2023, 21:000 Воздержаться от рыбалки в грозу призвали псковичей 11.08.2023, 20:501 Стоимость туров в Турцию максимально выросла с 2001 года 11.08.2023, 20:400 Более 20 миллионов россиян подключили двухфакторную аутентификацию для входа на «Госуслуги»
11.08.2023, 20:200 Капитальный ремонт детского сада «Березка» продолжается в Острове 11.08.2023, 20:000 Отдел по конвоированию псковского УФСИН организовал две добровольческие акции 11.08.2023, 19:400 Ветеранов Военно-воздушных сил поздравили в Пскове 11.08.2023, 19:350 Около 150 пловцов встретят День физкультурника на соревнованиях SwimCup в Пскове
11.08.2023, 19:200 Спортивную эстафету провели росгвардейцы для детей в Пскове 11.08.2023, 19:180 Великолукский суд признал взятку недействительной сделкой и взыскал в доход государства 76 тысяч 11.08.2023, 19:120 Облила уксусом и вонзила нож в лицо: островская пенсионерка убила соседа, опасаясь изнасилования 11.08.2023, 19:060 Фотофакт: Светофор не работает на Октябрьском проспекте в Пскове
11.08.2023, 19:000 В России один штраф вырос в 15 раз 11.08.2023, 18:561 Мельник из «Михайловского» представит в Карелии свою книгу о бугровской мельнице 11.08.2023, 18:453 Свыше 30 вакансий с зарплатой до 100 тысяч рублей открыты в ООО «ПсковАгроИнвест» 11.08.2023, 18:360 Ольга Любимова: Минкульт поддержит псковский проект «Музейные маршруты глазами детей»
11.08.2023, 18:270 Как проще зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, объяснили псковичам 11.08.2023, 18:150 Законопроект о запрете увольнять одиноких родителей внесли в Госдуму 11.08.2023, 18:142 Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года 11.08.2023, 18:000 Музейная мастерская будет работать Псковском кремле 12 и 13 августа
11.08.2023, 17:500 Туристы посетили археологическую школу «Горожане-2023» в Новосокольническом районе 11.08.2023, 17:400 Самым опытным участником первого псковского триатлона стал 70-летний спортсмен из Мурманска 11.08.2023, 17:300 Две тысячи квартир построили в Псковской области с начала года 11.08.2023, 17:202 Продолжается благоустройство территории Талабских островов
11.08.2023, 17:150 Производственную площадку будут искать участники археологической школы «Горожане» в 2024 году 11.08.2023, 17:100 «Дабришутинг»: Будущее без суши, памятник иностранцу и гдовское Чудо. ВИДЕО 11.08.2023, 17:001 «Дневной дозор»: можно ли делать УЗИ без назначения врача? 11.08.2023, 16:500 День города отметят в Великих Луках 26 августа
11.08.2023, 16:460 Общественная палата России будет сотрудничать с 16 партиями при наблюдении за выборами 11.08.2023, 16:360 Предметы VIII и IX веков нашли археологи в Новосокольническом районе 11.08.2023, 16:320 Псковичи «подарили» мошенникам более полутора миллионов рублей 11.08.2023, 16:270 Бумажное шоу и пенная дискотека состоятся в Пскове
11.08.2023, 16:240 Некрополь поселения X века нашли в Новосокольническом районе 11.08.2023, 16:200 Почти 3 тысячи тюльпанов уничтожили в Псковской области из-за опасного насекомого 11.08.2023, 16:130 Житель Невеля случайно убил знакомого в ходе драки 11.08.2023, 16:040 Гадюка напугала велосипедистку в пыталовской деревне
11.08.2023, 15:560 Губернатор поручил конкретизировать план-график выполнения работ по туристскому коду в Пскове до 15 августа 11.08.2023, 15:530 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 11 августа 11.08.2023, 15:480 «Квартирник»: TORA - DIY о творчестве, свободе, внутренней силе и принятии жизни. ВИДЕО 11.08.2023, 15:410 Псковский аэропорт заплатит более миллиона рублей за столкновение самолета с косулей
11.08.2023, 15:321 Объединяют людей и разделяют отходы: как устроена «ЭКОбаза Псков» 11.08.2023, 15:230 «Банный сезон» закрывают в пушкинском Тригорском 12 августа 11.08.2023, 15:170 Пскович сядет в тюрьму за кражу строительных инструментов 11.08.2023, 15:010 Рабочую группу по развитию автотуризма создали в Псковской области
11.08.2023, 15:000 Останки 95 воинов подняли в ходе «Вахты Памяти» в Невельском районе 11.08.2023, 14:511 Капитальный ремонт завершается в Торошинском доме культуры 11.08.2023, 14:360 Вандалы сломали фигуру на шахматном поле в Себеже 11.08.2023, 14:250 Сбер запустил в Псковской области пилотный проект по оформлению ипотеки без отчёта об оценке квартиры
11.08.2023, 14:190 Восемь суток ареста получил мужчина в Пскове, просивший полицейских застрелить его 11.08.2023, 14:010 «Хайпожоры»: новые псковские проекты в Telegram, технологии выборов и споры о Довмонте. ВИДЕО 11.08.2023, 13:541 Перекресток улицы Труда и Звездной подтопило во время дождя в Пскове 11.08.2023, 13:470 Будущее без суши, памятник иностранцу и гдовское Чудо
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru