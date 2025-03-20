Блоги / Константин Калиниченко

Пропаганда, что с лицом?

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Любая пропаганда — ложь. Даже когда она говорит правду»

Джордж Оруэлл «Дневники»

Трудные времена настают для пропагандистских медиа. 3 года, с начала конфликта на Украине, пропагандисты по обе стороны линии информационного фронта, как сыр в масле катались. Их ряды активно пополнялись, буквально каждому были рады и давали щедрую пайку – пусть жрет, сколько влезет, лишь бы радостно шел в бой против врага. Верхушку этого айсберга хорошо видно, например, в ток-шоу федеральных каналов, где самые матерые пропагандисты в прямом смысле слова с пеной у рта тужатся переорать оппонента, размахивают руками, как эпилептики в припадке, клянутся превратить противника и весь его богопротивный мир в радиоактивный пепел.