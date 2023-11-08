Происшествия

Закопанные приятелем деньги украл мужчина в Локнянском районе

48-летнего жителя Локнянского района признали виновным в крупной краже денег (пункт «в» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Подсудимый знал, что у его приятеля закопаны под большим камнем на окраине участка деньги в сумме 400 тысяч рублей. Весной нетрезвый злоумышленник украл спрятанные сбережения.

При назначении наказания суд учитывал такие смягчающие наказание подсудимого обстоятельства, как явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, извинение перед потерпевшим и частичное добровольное возмещение вреда.

Отягчающим обстоятельством суд признал совершение подсудимым преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя.

Мужчине назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, которое на основании части 2 статьи 53.1 УК РФ заменили принудительными работами на срок 1 год 6 месяцев, с удержанием в доход государства 5% из заработной платы.

Гражданский иск потерпевшего о возмещении ущерба, причиненного преступлением, удовлетворен, с подсудимого в его пользу взыскано 387 700 рублей.