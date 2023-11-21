Происшествия

Случайное знакомство двух воров в Стругах Красных закончилось грабежом и избиением

В Стругах Красных полицейские в кратчайшие сроки установили двух ранее судимых граждан, подозреваемых в разбойном нападении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Двое непрошеных «гостей» зашли к местному жителю в дом по улице Крестьянской вечером 21 ноября. Преступники избили его и забрали тысячу рублей, после чего скрылись.

Потерпевший сразу же обратился за помощью в полицию. Сотрудники ведомства провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и по горячим следам установили личности подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 35-летний житель Струг Красных и 51-летний приезжий из Рязани, также ранее судимый. Как выяснилось, накануне грабители познакомились случайно.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 161 УК РФ.