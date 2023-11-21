Происшествия

Житель Пскова заплатит 30 тысяч рублей за критику ВС РФ в соцсети

Жителя города Пскова привлекли к административной ответственности за дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В социальной сети «ВКонтакте» мужчина разместил в открытом доступе видеозапись, содержащую негативную оценку цели использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, рассказали в пресс-службе судов.

Подсудимому назначили административный штраф в размере 30 000 рублей.