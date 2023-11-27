Происшествия

В Невельском районе горели два жилых дома

Два пожара в Невеле и Невельском районе потушили спасатели 27 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Так, жилой дом выгорел в деревне Аляблево. Предположительной причиной стала неисправность печи. От пожара удалось спасти три хозяйственный постройки.

Второй пожар случился на улице Софьи Ковалевской в Невеле. Там жилой дом также выгорел изнутри. Предполагается, что возгорание случилось из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

