Происшествия

Двенадцать плиток шоколада похитил пскович из гипермаркета на Завеличье

Двенадцать плиток шоколада похитил 19-летний пскович из гипермаркета на Завеличье в Пскове 15 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» в 8.20 получил информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 1молодого человека, который похитил из торгового зала 12 плиток шоколада общей стоимостью боле 2000 рублей.

По факту хищения проводится проверка.