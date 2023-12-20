Происшествия

Житель Локни отделался принудительными работами за угрозу убийством и угон автомобиля

Жителя Локни привлекли к уголовной ответственности за нанесение побоев знакомому, угрозу убийством и угон автомобиля (часть 2 статьи 116.1 УК РФ, часть 1 статьи 119 УК РФ и часть 1 статьи 166 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Локнянского района.

Мужчина, который имеет судимость за нанесение побоев, поссорился со знакомым и ударил его по лицу. Затем злоумышленник взял нож, направил его в сторону потерпевшего и пригрозил убийством.

Кроме того, в начале августа подсудимый решил прокатиться по Локне на автомобиле Ssangyong Kyron, который принадлежит его знакомой. При этом владелицу транспортного средства он об этом не оповестил. Не справившись с управлением, мужчина совершил дорожно-транспортное происшествие.

Суд за все преступления назначил окончательное наказание в виде 7 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.