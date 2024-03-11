Происшествия

Две бани сгорели в садоводстве «Юбилейное» под Псковом

Две бани сгорели в садовом некоммерческом товариществе «Юбилейное» в Псковском районе в ночь на 11 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В МЧС о пожаре сообщили в 2:42.

На двух участках сгорели бани.

Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи на одном из участков.

Спасти от распространения огня смогли два дачных дома.

А в 19:06 10 марта стало известно о возгорании в деревне Раслово Дедовичского района. В дачном доме выгорела кухня. По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети на кухне.