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Происшествия

Две бани сгорели в садоводстве «Юбилейное» под Псковом

11.03.2024 11:42|ПсковКомментариев: 0

Две бани сгорели в садовом некоммерческом товариществе «Юбилейное» в Псковском районе в ночь на 11 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области. 

В МЧС о пожаре сообщили в 2:42. 
На двух участках сгорели бани. 
Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи на одном из участков. 
Спасти от распространения огня смогли два дачных дома.

А в 19:06 10 марта стало известно о возгорании в деревне Раслово Дедовичского района. В дачном доме выгорела кухня. По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети на кухне.

Теги: #пожар
Источник: Псковская Лента Новостей
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