Происшествия

Жителя Себежа наказали за избиение собутыльника гвоздодером

Себежский районный суд наказал местного жителя за избиение знакомого гвоздодером (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что днем 17 июля 2023 года подсудимый и потерпевший распивали спиртные напитки в одном из домов в Себеже. В ходе внезапно возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений подсудимый взял в руки металлическую монтажку (гвоздодёр), подошёл со спины к потерпевшему, сидящему на корточках, и дважды ударил потерпевшего по голове и лицу. Потерпевшему причинены телесные повреждения, повлекшие опасный для жизни человека вред.

В судебном заседании подсудимый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.